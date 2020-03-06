Стали известны даты матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила порядок проведения матчей серии второго раунда плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если «Барысу» удастся пройти магнитогорский «Металлург» в первом раунде, то во втором казахстанская команда проведет матчи 17, 19, 21 и 23 марта (в случае необходимости — 25, 27 и 29 марта).

Напомним, после трех матчей серии с «Металлургом» «Барыс» впереди — 2-1. В первом домашнем матче подопечные Андрея Скабелки уверенно победили 4:0, однако затем уступили — 0:3. Первая игра в Магнитогорске осталась за «Барысом» — победа 2:1 в овертайме. Второй выездной матч серии казахстанский клуб проведет завтра, 7 марта.