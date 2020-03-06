Новости
Стали известны даты матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ
6 Марта 2020 18:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила порядок проведения матчей серии второго раунда плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по теме«Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ КХЛ: «Барыс» отыгрался и победил «Металлург» Сборную Казахстана никто не исключал из Чемпионата мира-2020 - гендиректор Казахстанской федерации хоккея
Если «Барысу» удастся пройти магнитогорский «Металлург» в первом раунде, то во втором казахстанская команда проведет матчи 17, 19, 21 и 23 марта (в случае необходимости — 25, 27 и 29 марта).
Напомним, после трех матчей серии с «Металлургом» «Барыс» впереди — 2-1. В первом домашнем матче подопечные Андрея Скабелки уверенно победили 4:0, однако затем уступили — 0:3. Первая игра в Магнитогорске осталась за «Барысом» — победа 2:1 в овертайме. Второй выездной матч серии казахстанский клуб проведет завтра, 7 марта.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Олимпиада-2020: кто будет первым соперником Василия Левита в отборе
- Открытие республиканского турнира по греко-римской борьбе прошло в закрытом формате в Семее
- «Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ
- КХЛ: «Барыс» отыгрался и победил «Металлург»
- Даурен Абаев: Достижение теннисистки Елены Рыбакиной - историческое для Казахстана
- Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступит на лицензионном турнире в Индии
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047