Стали известны даты матчей «Барыса» против магнитогорского «Металлурга» в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Официальный сайт лиги уже представил точные даты поединков: 1 и 3 марта команды сойдутся в Нур-Султане, затем 5 и 7 переедут в Магнитогорск, далее 9 марта снова противостояние будет в Казахстане, а 11-го в России, 13-го снова на «Барыс-Арене». Победителем станет тот, кто одержит четыре победы.

Отметим, что «Барыс» по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Восточной конференции и первым в дивизионе Чернышева. «Металлург» оказался на седьмой позиции конференции и четвертой дивизиона Харламова.

Фото: hcbarys.kz



