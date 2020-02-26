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Стали известны даты матчей «Барыса» против магнитогорского «Металлурга» в плей-офф КХЛ
26 Февраля 2020 07:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Официальный сайт лиги уже представил точные даты поединков: 1 и 3 марта команды сойдутся в Нур-Султане, затем 5 и 7 переедут в Магнитогорск, далее 9 марта снова противостояние будет в Казахстане, а 11-го в России, 13-го снова на «Барыс-Арене». Победителем станет тот, кто одержит четыре победы.
Отметим, что «Барыс» по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Восточной конференции и первым в дивизионе Чернышева. «Металлург» оказался на седьмой позиции конференции и четвертой дивизиона Харламова.
Фото: hcbarys.kz
Ключевые слова: Спорт,
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