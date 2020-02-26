+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стали известны даты матчей «Барыса» против магнитогорского «Металлурга» в плей-офф КХЛ

26 Февраля 2020 07:43
Поделиться:
Стали известны даты матчей «Барыса» против магнитогорского «Металлурга» в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Официально объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова
«Барыс» досрочно выиграл дивизион и стал вторым на Востоке КХЛ Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции Женская сборная Казахстана по хоккею вышла в плей-офф Евролиги

Официальный сайт лиги уже представил точные даты поединков: 1 и 3 марта команды сойдутся в Нур-Султане, затем 5 и 7 переедут в Магнитогорск, далее 9 марта снова противостояние будет в Казахстане, а 11-го в России, 13-го снова на «Барыс-Арене». Победителем станет тот, кто одержит четыре победы.

Отметим, что «Барыс» по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Восточной конференции и первым в дивизионе Чернышева. «Металлург» оказался на седьмой позиции конференции и четвертой дивизиона Харламова.

Фото: hcbarys.kz



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив