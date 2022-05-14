14 Мая 2022 10:36

Стали известны дата и время поединка Жанибек Алимханулы -Дэнни Дигнум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 мая в Лас-Вегасе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) сразится с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) за звание «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция боя Алимханулы — Дигнум в Казахстане начнется в 08:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар».

Предыдущий бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре: в восьмом раунде казахстанец победил техническим нокаутом французского боксера Хассана Ндама Нжикама (38-6, 21 КО). Дэнни Дигнум в последний раз выходил на ринг в феврале и нокаутировал в шестом раунде своего соотечественника Гранта Денниса (17-4, 3 КО).

Полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО). Он также должен был провести свой бой с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО) 22 мая, однако получил травму, и поединок был перенесен на более поздний срок.



