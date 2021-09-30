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    10:27, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стали известны дата и место следующего боя Жанибека Алимханулы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) проведет свой следующий бой в последний месяц осени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации известного американского инсайдера Стива Кима, возвращение «Казахского стиля» на ринг состоится 5 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада. Имя соперника Жанибека пока не называется.

    Поединок пройдет в рамках шоу от Top Rank, хедлайнером которого станет объединительный бой между чемпионкой мира WBO во втором полулегком весе Микаэлы Майер (15-0, 5 КО) и обладательницей пояса IBF Майвой Хамадуш (22-1, 18 КО). Также в карде запланировано выступление американского проспекта-полулегковеса Адама Лопеса (15-3, 6 КО).

    Напомним, что предыдущий поединок Жанибека Алимханулы состоялся также в Лас-Вегасе в июне — в нем он в восьмом раунде остановил бывшего «обычного» чемпиона мира WBA в среднем весе из США Роба Бранта (26-3, 18 КО).




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