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Стали известны дата и место пятого боя Данияра Елеусинова в профи

16 Октября 2018 03:34 90
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Стали известны дата и место пятого боя Данияра Елеусинова в профи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы казахстанского боксера Данияра Елеусинова (3-0, 1 КО), поделилась информацией о его пятом поединке в профи, сообщает Sports.kz.

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Он будет драться 24 ноября в Монте-Карло (Монако). Его соперник пока неизвестен. Хедлайнерами этого вечера станут российский боксер Денис Лебедев (31-2, 23 КО) и американец Майк Уилсон (19-0, 8 КО).

В четвертом же бою Елеусинов встретится с американцем Мэттом Доэрти (8-5-1, 4 КО) - он пройдет 20 октября в Бостоне (США).

Напомним, свой последний бой Данияр провел 4 августа в Кардиффе (Уэльс). Он победил единогласным решением судей венгерского боксера Габора Горбича (26-13, 16 КО). 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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