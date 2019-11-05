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Стали известны дата и место проведения следующего боя Головкина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер экс-чемпиона Европы в среднем весе из Польши Камила Шереметы Анджей Василевский заявил, что его клиент готов к бою с обладателем титула чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадием Головкиным в конце зимы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
5 октября Шеремета выступил в андеркарде боя GGG с Сергеем Деревянченко в Нью-Йорке, тогда он нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса.
«Мы готовы. Камил Шеремета — очень амбициозный спортсмен. Он мечтает о поединке против такой легенды, как GGG. Это его цель», — сказал Василевский в интервью The Ring.
Рабочими датами боя, по словам промоутера, являются 8 или 29 февраля. В качестве места проведения запланирована площадка Wintrust Arena в Чикаго, где проживает многочисленная польская диаспора.
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