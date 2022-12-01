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Стали известны четыре пары плей-офф ЧМ-2022 по футболу

1 Декабря 2022, 08:42
Стали известны четыре пары плей-офф ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились уже четыре пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

3 ноября сыграют Нидерланды — США и Аргентина — Австралия, днем позже сойдутся Англия — Сенегал и Франция — Польша.

Помимо этих команд в плей-офф вышли сборные Бразилии и Португалии, но их соперники станут известны позже.


Фото: LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES

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