04:28, 02 Июнь 2021 | GMT +6
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2021 по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились все участники четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Из группы А в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия (команды перечислены по местам с 1-го по 4-е); из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада.
Таким образом, в 1/4 финала ЧМ-2021 состоятся следующие матчи:
США — Словакия
Швейцария — Германия
Россия — Канада
Финляндия — Чехия.
Все четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня.
Напомним, также за плей-офф боролась и сборная Казахстана — в группе В она одержала четыре победы, однако в решающий момент уступила в заключительном матче команде Норвегии. Даже при таком раскладе она имела шансы на попадание в плей-офф, но после победы Финляндии над Канадой по буллитам лишилась их.