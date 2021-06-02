Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2021 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились все участники четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Из группы А в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия (команды перечислены по местам с 1-го по 4-е); из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада.

Таким образом, в 1/4 финала ЧМ-2021 состоятся следующие матчи:

США — Словакия

Швейцария — Германия

Россия — Канада

Финляндия — Чехия.

Все четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня.

Напомним, также за плей-офф боролась и сборная Казахстана — в группе В она одержала четыре победы, однако в решающий момент уступила в заключительном матче команде Норвегии. Даже при таком раскладе она имела шансы на попадание в плей-офф, но после победы Финляндии над Канадой по буллитам лишилась их.