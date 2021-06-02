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    04:28, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2021 по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились все участники четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Из группы А в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия (команды перечислены по местам с 1-го по 4-е); из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада.

    Таким образом, в 1/4 финала ЧМ-2021 состоятся следующие матчи:

    США — Словакия

    Швейцария — Германия

    Россия — Канада

    Финляндия — Чехия.

    Все четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня.

    Напомним, также за плей-офф боролась и сборная Казахстана — в группе В она одержала четыре победы, однако в решающий момент уступила в заключительном матче команде Норвегии. Даже при таком раскладе она имела шансы на попадание в плей-офф, но после победы Финляндии над Канадой по буллитам лишилась их.


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