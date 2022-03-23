Стали известны арбитры матча Молдова -Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит стыковый матч Лиги наций Молдова – Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Рефери: Анастасиос Сидиропулос;

Ассистенты рефери: Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис;

Четвертый рефери: Вассилис Фотиас;

Судьи VAR: Агелос Эвангелу (все – Греция), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания).

Напомним, что матч между сборными Молдовы и Казахстана состоится 24 марта на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Начало – в 23:00 по времени Нур-Султана.