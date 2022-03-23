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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 22 Март 2022 | GMT +6

    Стали известны арбитры матча Молдова -Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит стыковый матч Лиги наций Молдова – Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
    Рефери: Анастасиос Сидиропулос;
    Ассистенты рефери: Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис;
    Четвертый рефери: Вассилис Фотиас;
    Судьи VAR: Агелос Эвангелу (все – Греция), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания).
    Напомним, что матч между сборными Молдовы и Казахстана состоится 24 марта на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Начало – в 23:00 по времени Нур-Султана.

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