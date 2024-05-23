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    13:37, 23 Май 2024 | GMT +6

    Стали известны причины опозданий и задержек поездов в Казахстане

    поезд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов назвал две причины опозданий и задержек поездов – ремонт железных дорог и неблагоприятные погодные условия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, основным приоритетом КТЖ является безопасность пассажиров. Поэтому компания регулярно проводит ремонт железнодорожного полотна.

    - Эти ремонты начинаются с марта и длятся практически весь летний период. Инфраструктура действительно изношена, ее нужно поддерживать, проводить ремонт. В этом году компания будет проводить ремонт на 1,4 тысячи километров железных дорог. Также будет произведен капитальный ремонт на 560 километрах. Эти работы будут продолжаться. В этом году опоздания будут, – заявил Жанибек Тайжанов.

    Второй причиной он назвал неблагоприятные погодные условия. Он привел в пример декабрь 2023 года, когда были сильные морозы.

    По его словам, в I квартале 2024 года задержек почти не было, но в связи с началом ремонтных работ летом снова стоит ожидать опозданий. При этом АО «Пассажирские перевозки» будет предупреждать пассажиров о задержке через свои каналы связи.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Транспорт КТЖ Общество Железная дорога
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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