Стала известна зарплата чешского новичка «Барыса»

Российский обозреватель хоккея Артур Хайруллин сообщил зарплату чешского новичка астанинского «Барыса» Рудольфа Червены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

«По моей информации, зарплата новичка Барыса, чешского нападающего Рудольфа Червены в нынешнем сезоне составит около 23 миллионов рублей в год», — заявил Хайруллин.

До этого Червены выступал в КХЛ за «Слован», рижское «Динамо» и «Адмирал».

В сезоне-2022/23 форвард набрал 20 (13+7) очков в 60 матчах за «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 3 результативные передачи в 12 играх плей-офф.