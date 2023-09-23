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    06:43, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стала известна зарплата чешского новичка «Барыса»

    ХК «Адмирал»
    Фото: ХК «Адмирал»

    Российский обозреватель хоккея Артур Хайруллин сообщил зарплату чешского новичка астанинского «Барыса» Рудольфа Червены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

    «По моей информации, зарплата новичка Барыса, чешского нападающего Рудольфа Червены в нынешнем сезоне составит около 23 миллионов рублей в год», — заявил Хайруллин.

    До этого Червены выступал в КХЛ за «Слован», рижское «Динамо» и «Адмирал».

    В сезоне-2022/23 форвард набрал 20 (13+7) очков в 60 матчах за «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 3 результативные передачи в 12 играх плей-офф.

    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
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