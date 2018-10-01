Стала известна точная дата боя Шарипова - Вальстрем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Объявлены место и время боя между казахстанкой Фирузой Шариповой и чемпионкой мира WBC из Финляндии Евой Вальстрем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бой чемпионки мира по профи-боксу в двух весовых категориях казахстанки Фирузы Шариповой против чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем из Финляндии пройдет 22 декабря в концертно-спортивном комплексе «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе нашей спортсменки.

На кону будут стоять два чемпионских пояса во втором полулегком весе: по версии WBC, которым владеет финка, и IBO Championship - принадлежит Шариповой. Ева Вальстрем прошла медицинское обследование перед встречей с Ферузой и готовится к бою. Казахстанка начнет подготовку в середине октября.

8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге в главном, десятираундовом, бою вечера Шарипова защитила один из своих титулов против хозяйки ринга Юлии Куценко. Вечер бокса посетила и Вальстрем, которая наблюдала за выступлением будущей соперницы. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов.

До этого финская спортсменка защитила свой титул 6 апреля в Хельсинки (Финляндия) против Мелиссы Сент-Вилиз из США.