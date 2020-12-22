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Стала известна сумма гонорара Геннадия Головкина за титульный бой с Шереметой

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Декабря 2020, 21:29
Стала известна сумма гонорара Геннадия Головкина за титульный бой с Шереметой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingscene.com Лайл Фицсиммонс рассказал, какую сумму получил чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин за бой с поляком Камилом Шереметой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоялся в Голливуде, штат Флорида 18 декабря (утром 19 декабря по казахстанскому времени) и завершился отказом угла Шереметы от продолжения борьбы после седьмого раунда. Таким образом, Геннадий успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

По информации Фицсиммонса, гарантированный гонорар GGG составил 7 миллионов долларов. При этом сообщается, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес, который на следующий день победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира во второй средней категории Каллума Смита, заработал за свое выступление 20 миллионов долларов.

Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер информировал, что перед боем с Шереметой Головкин и руководство стримингового сервиса DAZN договорились о пересмотре сделки: так, казахстанец дал добро на сокращение его гонорара (изначальная сумма по контракту составляла 15 миллионов долларов), а DAZN согласились не засчитывать поединок с поляком в число шести боев Головкина по контракту с сервисом.


Фото: vk.com/ggolovkin
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