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Стала известна соперница Елены Рыбакиной в полуфинале WTA 1000 в Майами

Малика Сафаргалиева
29 Марта 2023, 13:24
Стала известна соперница Елены Рыбакиной в полуфинале WTA 1000 в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится в полуфинале крупного турнира серии «Мастерс» в Майами с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина оспорит выход в финал с Джессикой Пегулой. Занимающая третью строчку рейтинга WTA американка в четвертьфинале обыграла Анастасию Потапову из России (26). Джессика Пегула оказалась сильнее по итогам трех партий — 4:6, 6:3, 7:6 (2). Встреча продолжалась 2 часа и 38 минут.

Напомним, Елена Рыбакина накануне разгромила представительницу Италии Мартину Тревизан — 6:3, 6:0.

Матч Рыбакина — Пегула состоится в ночь с 30 на 31 марта по астанинскому времени.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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