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Стала известна соперница Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Майами

Ринат Дусумов
28 Марта 2023, 06:36
Стала известна соперница Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) вышла в 1/4 финала турнира в Майами (США) и узнала свою следующую соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в полуфинал Рыбакина поборется с итальянкой Мартиной Тревизан (24-е место). Ранее по ходу турнира Тревизан победила японку Нао Хибино (137-е место) — 6:4, 6:3, американку Клер Лю (59-е место) — 4:6, 7:5, 6:4 и латвийку Елену Остапенко (22-е место) — 6:3, 6:3.

Что касается выступления Елены Рыбакиной на турнире в Майами, то на пути к четвертьфиналу она победила россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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