9 Июня 2022 22:11

Стала известна причина утечки аммиака на алматинском заводе мороженого

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В компании «Шин-Лайн» прокомментировали инцидент, произошедший на производстве 7 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе компании, по предварительному заключению, произошла утечка 500 гр аммиака по причине заводского брака резиновой прокладки задней части морозильного цилиндра. На текущий момент, выявленная техническая неисправность полностью устранена.

Оборудование, расходные и запасные части приобретаются у официальных поставщиков и имеют необходимые сертификаты соответствия, проинформировали в компании.

«Оборудование проходило осмотр и освидетельствование 1 июня этого года. Компания намерена обратиться к официальным поставщикам по факту выявленного брака», - говорится в сообщении компании.

Также в ведомстве сообщили, что компания оказывает всяческое содействие надзорным органам, которые проводят соответствующую проверку предприятия.

«Надзорные органы выносят соответствующее заключение. Вся дополнительная информация будет сообщена позже после получения официального заключения государственных органов. Отметим, что продукция, произведенная в смену на дату происшествия, в продажу не поступала», - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что на цехе компании «Шин-Лайн» в Алматы от утечки аммиака отравились пять человек, которые были госпитализированы. Двух пациентов, находящихся в реанимации, перевели в палату.