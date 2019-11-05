Стала известна причина смерти гражданина Таджикистана на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции озвучили причину смерти гражданина Таджикистана, тело которого было обнаружено сегодня в салоне автобуса на трассе в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Труп был доставлен в центральную больницу города Хромтау для проведения экспертизы. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Следов насильственной смерти и обморожений не обнаружено», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.