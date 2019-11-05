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Стала известна причина смерти гражданина Таджикистана на трассе в Актюбинской области
5 Ноября 2019 15:42
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции озвучили причину смерти гражданина Таджикистана, тело которого было обнаружено сегодня в салоне автобуса на трассе в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Труп был доставлен в центральную больницу города Хромтау для проведения экспертизы. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Следов насильственной смерти и обморожений не обнаружено», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.Как известно, 3 ноября во время снежных заторов на трассе в Иргизском районе Актюбинской области скопилось около 200 автомашин, в том числе автобус с 16 таджикистанцами, направлявшийся из России в Таджикистан. Сегодня в 6 утра в салоне обогреваемого автобуса был обнаружен труп 63-летнего Хучамурода Баёнова.
Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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