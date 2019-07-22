Стала известна причина смерти 3-летней девочки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент проводится досудебное расследование по факту смерти 3-летней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

По предварительному заключению экспертизы причиной смерти девочки является «механическая асфиксия рвотной массой», которая могла произойти в результате падения, так как имеются признаки сотрясения тела.

Вместе с тем экспертизой на теле девочки признаков насилия не обнаружено.

«В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование по делу находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции города Шымкент», - говорится в сообщении.

Напомним, в Шымкенте был оцеплен район МЖК, где было обнаружено тело трехлетней девочки.