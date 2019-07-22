Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 36 °С
USD 384.87 EUR 432.52
RUB 6.11 CNY 55.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стала известна причина смерти 3-летней девочки в Шымкенте

22 Июля 2019 15:52 109
Поделиться:
Стала известна причина смерти 3-летней девочки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент проводится досудебное расследование по факту смерти 3-летней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

По предварительному заключению экспертизы причиной смерти девочки является «механическая асфиксия рвотной массой», которая могла произойти в результате падения, так как имеются признаки сотрясения тела.

Вместе с тем экспертизой на теле девочки признаков насилия не обнаружено.

«В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование по делу находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции города Шымкент», - говорится в сообщении.

Напомним, в Шымкенте был оцеплен район МЖК, где было обнаружено тело трехлетней девочки.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, МВД РК, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив