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Стала известна причина прорыва водопровода в столице

29 Декабря 2019 20:41
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Стала известна причина прорыва водопровода в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице устранили утечку на водопроводе, в результате которой без воды остались жители двух жилых домов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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Ранее в «Астана су арнасы» сообщали, 28 декабря в 17:20 ч в ЦДС поступило сообщение о том, что по улице Бокейхана 8 произошла утечка. На место выехала бригада. По результатам обследования выяснилось, что ТОО Uni Capital производили работы без согласования с Астана Су арнасы и повредили водопровод Д-500, п/эт.

В ходе ремонтных работ водопроводную линию перекрыли, временно была прекращена подача питьевой воды в дома по улице Бокейхана 8, 10. Был организован подвоз воды.

В службе IKomek сообщили, на данный момент все ремонтно-восстановительные работы полностью завершены.

«Субподрядчик компании Сембол ТОО Uni Capital строил новый водопровод по ул.Бокейхана и повредили магистральную линию д=500. В процессе работы уронили железобетонную плиту на водопровод», - объяснили причину прорыва в «Астана су арнасы».


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Серик Сабеков

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