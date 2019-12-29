Стала известна причина прорыва водопровода в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице устранили утечку на водопроводе, в результате которой без воды остались жители двух жилых домов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Ранее в «Астана су арнасы» сообщали, 28 декабря в 17:20 ч в ЦДС поступило сообщение о том, что по улице Бокейхана 8 произошла утечка. На место выехала бригада. По результатам обследования выяснилось, что ТОО Uni Capital производили работы без согласования с Астана Су арнасы и повредили водопровод Д-500, п/эт.

В ходе ремонтных работ водопроводную линию перекрыли, временно была прекращена подача питьевой воды в дома по улице Бокейхана 8, 10. Был организован подвоз воды.

В службе IKomek сообщили, на данный момент все ремонтно-восстановительные работы полностью завершены.

«Субподрядчик компании Сембол ТОО Uni Capital строил новый водопровод по ул.Бокейхана и повредили магистральную линию д=500. В процессе работы уронили железобетонную плиту на водопровод», - объяснили причину прорыва в «Астана су арнасы».