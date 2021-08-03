Стала известна причина гибели рыбы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщили причину гибели рыбы в Нарынском обводнительно-оросительном канале в Исатайском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам анализа проб воды было установлено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) азота аммония, хлоридов, железа, взвешенных веществ и сухого остатка. Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области по инициативе Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении РГП «Атырау Сушар», на балансе которого находится канал длиной 177.8 км и шириной 40 метров», - сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Гибель рыбы в канале - окуня, леща, карася и щуки была зафиксирована 16 июля.