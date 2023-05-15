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Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК

Автор:  
Серик Сабеков
15 Мая 2023, 11:58
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК Фото: instagram.com/shekaraknbkz/

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После гибели студента Академии КНБ были сделаны соответствующие выводы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутатами ему был задан вопрос касательно гибели курсанта Академии КНБ по причине лудомании. В частности, мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил драматический рост в стране лудомании, пристрастие к азартным играм, признанное ВОЗ к психическим заболеваниям.

«Как известно, лудомания нередко приводит к совершению противоправных деяний и суицида. К сожалению, не обходит эта беда и людей в погонах. Недавно мы с содроганием восприняли трагическую гибель курсанта в стенах Академии КНБ в Алматы. Ведется ли мониторинг поведения курсантов на предмет возможного пристрастия к азартным играм?» - спросил депутат.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев отметил, что по данному случаю на сегодня уголовное расследование ведется полицией.

«По результатам мы, конечно, будем извещены и будем делать выводы. Наряду с этим мы провели тщательное служебное расследование по этому факту. Вы сами отметили, что на входе в органы национальной безопасности кандидаты проходят тщательное исследование, в том числе и психологическое на детекторе лжи. В академии ведется мониторинг, у нас есть специальная и психологическая службы, кадровая служба. В конце концов есть департамент собственной безопасности», - сказал Марат Колкобаев.

По его словам, на сегодня по данному случаю проведен анализ и внесены серьезные коррективы в работе по проверке.

«Вся причина, вы сами сказали, в лудомании, она пришла и к нам. Это единственный случай за всю историю академии КНБ. Главная причина - лудомания, она как говорится возникает не сразу, это провоцируется чем-то. Самое главное выявить момент, когда человек начинает быть азартным», - подчеркнул Марат Колкобаев.

Ранее сообщалось, что 30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид

В СМИ сообщалось, что в комнате среди его вещей нашли блокнот с предсмертной запиской, в которой курсант признался в лудомании.


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