Стала известна предварительная причина смерти 3-летнего ребенка в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Судебно-медицинская экспертиза выдала предварительное заключение о причине смерти ребёнка, которого похитил из рук матери житель Караганды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проводимой судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти ребенка послужили механическая асфиксия от сдавления шеи, грудной клетки тупым твердым предметом. Перелом 2,3 ребра. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа. Кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки обеих полушарий головного мозга. Разрыв правого легкого. Диагноз предварительный. Полностью окончательно будет известно после гистологии», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, в ночь на 9 сентября около 01 часов на привокзальной площади сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления по статье 99 часть 2 УК РК Сопыжанов Игентай Кәрімұлы, 17.11.1996г.р.

Как ранее сообщалось, 5 сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции Шетского района поступило сообщение от жительницы с.Бурма о том, что знакомый мужчина из-за неприязненных отношений возле одного из магазинов села, насильно выхватил из ее рук малолетнего сына и скрылся в неизвестном направлении.

В поиске похищенного ребенка были организованны широкомасштабные поисковые мероприятия. 8 сентября около 10:00 часов в лесопосадке на окраине с.Бурма сотрудниками полиции обнаружен труп 3-х летнего ребенка. Подозреваемый был объявлен в розыск.

«В настоящий момент Сопыжанов дал признательные показания в похищении и убийстве ребенка. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия, направленные для закрепление доказательной базы», - сообщили в ведомстве.