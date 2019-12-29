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Стала известна предполагаемая дата трилогии Головкина - «Канело»

29 Декабря 2019 00:29
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Стала известна предполагаемая дата трилогии Головкина - «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель стриминговой платформы DAZN Эдди Хирн убежден, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут третий бой в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По словам Хирна, трилогия должна состояться в сентябре 2020-го. Перед этим в марте Головкин проведет обязательную защиту своего пояса чемпиона IBF против поляка Камила Шереметы, а затем на ринг выйдет «Канело» — в мае. Ожидается, что соперником мексиканца станет один из двух чемпионов мира в суперсреднем весе — Каллум Смит или Билли Джо Сондерс.

Ранее Альварес заявил, что считает противостояние с Головкиным уже завершенным, однако добавил, что готов рассмотреть вариант с третьим боем, если ему сделают щедрое финансовое предложение.


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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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