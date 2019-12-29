-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:56
-
-
Стала известна предполагаемая дата трилогии Головкина - «Канело»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель стриминговой платформы DAZN Эдди Хирн убежден, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут третий бой в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По словам Хирна, трилогия должна состояться в сентябре 2020-го. Перед этим в марте Головкин проведет обязательную защиту своего пояса чемпиона IBF против поляка Камила Шереметы, а затем на ринг выйдет «Канело» — в мае. Ожидается, что соперником мексиканца станет один из двух чемпионов мира в суперсреднем весе — Каллум Смит или Билли Джо Сондерс.
Ранее Альварес заявил, что считает противостояние с Головкиным уже завершенным, однако добавил, что готов рассмотреть вариант с третьим боем, если ему сделают щедрое финансовое предложение.
- «Барыс» — «Автомобилист»: где, когда смотреть трансляцию матча КХЛ
- Геннадия Головкина включили в топ-10 лучших боксеров десятилетия
- Сборная Казахстана проиграла Словакии важнейший матч МЧМ-2020 по хоккею
- «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ
- Матч «Барыс»- «Динамо» начнётся с минуты молчания
- Сборная Казахстана по хоккею проиграла Швейцарии на старте МЧМ-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана