Стала известна позиция Жанибека Алимханулы в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Позиция казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), несмотря на его победу нокаутом, в рейтинге Boxrec.com не изменилась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед боем с французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) Алимханулы находился на восьмом месте в рейтинге средневесов. Жанибек победил Нжикама техническим нокаутом в восьмом раунде, однако на его положении в рейтинге BoxRec это не отразилось: казахстанец остался на той же позиции.

На данный момент ближайший к нему боксер, находящийся в зоне досягаемости, — британец Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО). Что касается чемпионов мира, то ближе всех к Алимханулы располагается американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) — на шестой строчке.