РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:37, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Стала известна позиция Жанибека Алимханулы в мировом рейтинге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Позиция казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), несмотря на его победу нокаутом, в рейтинге Boxrec.com не изменилась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед боем с французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) Алимханулы находился на восьмом месте в рейтинге средневесов. Жанибек победил Нжикама техническим нокаутом в восьмом раунде, однако на его положении в рейтинге BoxRec это не отразилось: казахстанец остался на той же позиции.

    На данный момент ближайший к нему боксер, находящийся в зоне досягаемости, — британец Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО). Что касается чемпионов мира, то ближе всех к Алимханулы располагается американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) — на шестой строчке.


    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!