21:26, 07 Март 2021 | GMT +6
Стала известна позиция сборной Казахстана по футзалу в обновленном рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Сборная Казахстана сохранила за собой место в первой тройке, расположившись за командами Испании и России.
Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:
1. Испания — 2247,620;
2. Россия — 2130,453;
3. Казахстан — 2112,206;
4. Португалия — 2080,694;
5. Азербайджан — 2030,624;
6. Хорватия — 2003,347;
7. Италия — 1990,683;
8. Чехия — 1924,724;
9. Сербия — 1876,073;
10. Украина — 1861,752;
14. Венгрия — 1696,669;
21. Беларусь — 1630,686;
41. Израиль — 1115,001.