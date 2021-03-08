Стала известна позиция сборной Казахстана по футзалу в обновленном рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сборная Казахстана сохранила за собой место в первой тройке, расположившись за командами Испании и России.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

1. Испания — 2247,620;

2. Россия — 2130,453;

3. Казахстан — 2112,206;

4. Португалия — 2080,694;

5. Азербайджан — 2030,624;

6. Хорватия — 2003,347;

7. Италия — 1990,683;

8. Чехия — 1924,724;

9. Сербия — 1876,073;

10. Украина — 1861,752;

14. Венгрия — 1696,669;

21. Беларусь — 1630,686;

41. Израиль — 1115,001.