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    21:26, 07 Март 2021 | GMT +6

    Стала известна позиция сборной Казахстана по футзалу в обновленном рейтинге УЕФА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сборная Казахстана сохранила за собой место в первой тройке, расположившись за командами Испании и России.

    Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

    1. Испания — 2247,620;

    2. Россия — 2130,453;

    3. Казахстан — 2112,206;

    4. Португалия — 2080,694;

    5. Азербайджан — 2030,624;

    6. Хорватия — 2003,347;

    7. Италия — 1990,683;

    8. Чехия — 1924,724;

    9. Сербия — 1876,073;

    10. Украина — 1861,752;

    14. Венгрия — 1696,669;

    21. Беларусь — 1630,686;

    41. Израиль — 1115,001.


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