Стала известна позиция «Канело» по третьему бою с Геннадием Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщениям портала Stadiumastro.com Сауль «Канело» Альварес не против проведения третьего боя с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, но перед этим хочет провести обязательную защиту титула IBF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«DAZN, который подписал в 2018 году контракт с Альваресом на 365 миллионов долларов, настаивает на проведении третьего боя с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным, который так же имеет крупный контракт со стриминговой компанией. По сообщениям источников, сам «Канело» не против третьего поединка с Головкиным и не отказывается от него, но не хочет, чтобы казахстанец стал его следующим противником, желая защитить титул IBF в бою с украинцем Сергеем Деревянченко», — пишет портал.

Напомним, ранее стало известно, что DAZN позволит «Канело» провести защиту титула при условии, что мексиканец даст твердое обещание выйти в ринг с Головкиным в третий раз.