Стала известна позиция Головкина в обновленном рейтинге P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновился рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на девятую строчку рейтинга сумел прорваться непобежденный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло, вслед за которым каким-то образом расположился россиянин Сергей Ковалев, не выходивший на ринг с ноября 2019 года.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Энтони Джошуа (Великобритания);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Эррол Спенс-младший (США);

7. Деонтей Уайлдер (США);

8. Теофимо Лопес (США);

9. Джермалл Чарло (США);

10. Сергей Ковалев (Россия).