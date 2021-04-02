Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Стала известна позиция Головкина в обновленном рейтинге P4P от BoxRec

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Апреля 2021, 18:47
Стала известна позиция Головкина в обновленном рейтинге P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновился рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на девятую строчку рейтинга сумел прорваться непобежденный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло, вслед за которым каким-то образом расположился россиянин Сергей Ковалев, не выходивший на ринг с ноября 2019 года.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Энтони Джошуа (Великобритания);
5. Геннадий Головкин (Казахстан);
6. Эррол Спенс-младший (США);
7. Деонтей Уайлдер (США);
8. Теофимо Лопес (США);
9. Джермалл Чарло (США);
10. Сергей Ковалев (Россия).


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»