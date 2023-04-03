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    13:36, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Стала известна позиция Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после поражения в финале турнира в Майами

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка сильнейших осталась без изменений: первая ракетка мира — Ига Швёнтек из Польши, за ней располагаются белорусская спортсменка Арина Соболенко и Джессика Пегула из США.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила седьмую строчку.

    Напомним, что на выходных Рыбакина выступила в финале турнира Miami Open, где уступила чешке Петре Квитовой. Эта победа позволила Квитовой подняться на две строчки и стать десятой ракеткой мира.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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