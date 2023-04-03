13:36, 03 Апрель 2023 | GMT +6
Стала известна позиция Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после поражения в финале турнира в Майами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Тройка сильнейших осталась без изменений: первая ракетка мира — Ига Швёнтек из Польши, за ней располагаются белорусская спортсменка Арина Соболенко и Джессика Пегула из США.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила седьмую строчку.
Напомним, что на выходных Рыбакина выступила в финале турнира Miami Open, где уступила чешке Петре Квитовой. Эта победа позволила Квитовой подняться на две строчки и стать десятой ракеткой мира.