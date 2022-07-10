10 Июля 2022 00:01

Стала известна общая сумма призовых Елены Рыбакиной за победу на Уимблдоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Первый номер Казахстана Елена Рыбакина завершила выступления на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По окончании финального матча Уимблдона стала известна общая сумма призовых Рыбакиной за все время турнира. За каждый раунд Уимблдона, куда выходила казахстанка, она в общем получит 2 млн 333 тыс. фунтов стерлингов и также еще дополнительные 2 млн фунтов стерлингов за победу. В сумме Елена получит 4 млн 333 тыс. фунтов стерлингов, что составляет около 2,5 млрд тенге.

Напомним, в финале казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Туниса, второй ракеткой мира Онс Жабер и одержала победу со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Twitter поздравил Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдоне, а затем переговорил с теннисисткой по телефону.