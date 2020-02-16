Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Февраля 2020, 09:25
Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира. Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) свой следующий поединок проведёт с официальным претендентом на титул Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Первоначально планировалось, что эта встреча состоится 28 марта 2020 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). Теперь же стало известно, что поединок будет перенесён на май. Он может пройти как в США, так и в Казахстане, сообщает Boxingnews24.

Напомним, свой предыдущий бой Геннадий провёл в октябре 2019 года. Тогда он решением судей победил Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Шеремета в последний раз выступал в андеркарде у Головкина. В октябре минувшего года поляк нокаутировал Оскара Кортеса (27-6, 14 КО).


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»