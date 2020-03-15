Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина
15 Марта 2020 03:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль поделился свежей информацией о возвращении на ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеВ Алматы приостановлены занятия и тренировки в государственных спортивных организациях Баскетбол: Единая лига ВТБ приостанавливает сезон COVID-19: основные положения профилактических мер для спортсменов сборной Казахстана
Свой следующий бой, как и было запланировано ранее, Головкин проведет с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Новой датой боя, по словам Рафаэля со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, называется 6 июня.
Напомним, изначально Головкин должен был драться с Шереметой в феврале, затем бой переносился на март и на апрель, однако в итоге снова был отложен: сначала из-за того, что Геннадий получил травму, а затем к этой проблеме добавилась и всемирная эпидемия коронавируса.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом
- Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на чемпионате в Украине
- Каток Медеу закрылся до нового сезона
- В Алматы приостановлены занятия и тренировки в государственных спортивных организациях
- Баскетбол: Единая лига ВТБ приостанавливает сезон
- COVID-19: основные положения профилактических мер для спортсменов сборной Казахстана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047