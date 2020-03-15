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Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина

15 Марта 2020 03:12
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Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль поделился свежей информацией о возвращении на ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Свой следующий бой, как и было запланировано ранее, Головкин проведет с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Новой датой боя, по словам Рафаэля со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, называется 6 июня.

Напомним, изначально Головкин должен был драться с Шереметой в феврале, затем бой переносился на март и на апрель, однако в итоге снова был отложен: сначала из-за того, что Геннадий получил травму, а затем к этой проблеме добавилась и всемирная эпидемия коронавируса.


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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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