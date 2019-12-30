+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: 1 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стала известна дата визита Госсекретаря США в Казахстан

30 Декабря 2019 20:52
Поделиться:
Стала известна дата визита Госсекретаря США в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 января 2020 года планируется визит в город Нур-Султан Государственного секретаря США Майкла Помпео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Новости по теме

Режим ЧС из-за кибератаки объявили в Новом Орлеане
Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсудили в Вашингтоне Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг бросил вызов Дональду Трампу Стрельба в Калифорнии: четыре  человека погибли, шестеро ранены

«В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны и внешнеполитического ведомства РК, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки», - говорится в сообщении.

фото: scoopnest.com/ru/user
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, США,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив