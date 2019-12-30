Стала известна дата визита Госсекретаря США в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 января 2020 года планируется визит в город Нур-Султан Государственного секретаря США Майкла Помпео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны и внешнеполитического ведомства РК, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки», - говорится в сообщении.