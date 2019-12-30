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Стала известна дата визита Госсекретаря США в Казахстан
30 Декабря 2019 20:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 января 2020 года планируется визит в город Нур-Султан Государственного секретаря США Майкла Помпео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.
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«В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны и внешнеполитического ведомства РК, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки», - говорится в сообщении.фото: scoopnest.com/ru/user
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