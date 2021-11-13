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Стала известна дата следующего боя Жанкоша Турарова

13 Ноября 2021 22:56
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Стала известна дата следующего боя Жанкоша Турарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) выступит на турнире в Нур-Султане, где в главном бою вечера на ринг выйдет олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов, который будет биться за титул чемпиона мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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В этот же вечер свое возвращение отметит казахстанский боксер Жанкош Тураров, для которого это будет 25 поединок на профессиональном ринге. 24 предыдущих казахстанец выиграл, 17 из которых досрочно.

Напомним, что последний свой профи-бой Жанкош провел в 2019 году. Вечер бокса в Нур-Султане с участием казахстанца состоится 18 декабря. На турнире также выступит Иван Дычко и Данияр Елеусинов, брат Даурена Елеусинова.

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#Нур-Султан   #Спорт   #Бокс  
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