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    21:34, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Стала известна дата следующего боя Жанибека Алимханулы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы 27 февраля проведет бой в Алматы, пишет Sports.kz.

    Поединок состоится в рамках вечера бокса MTK Fight Night.

    Соперник Алимханулы станет известен позже.
    Главным событием станет бой капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева против британца Стивена Уорда, а в андеркарте выступят казахстанцы Али Балоев, Талгат Шайкен, Нуртас Ажбенов, Абай Толеш и Нурдос Толебай, а также Ованес Бачков из Армении.



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