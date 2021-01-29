Стала известна дата следующего боя Жанибека Алимханулы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы 27 февраля проведет бой в Алматы, пишет Sports.kz.

Поединок состоится в рамках вечера бокса MTK Fight Night.

Соперник Алимханулы станет известен позже.

Главным событием станет бой капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева против британца Стивена Уорда, а в андеркарте выступят казахстанцы Али Балоев, Талгат Шайкен, Нуртас Ажбенов, Абай Толеш и Нурдос Толебай, а также Ованес Бачков из Армении.



