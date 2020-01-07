Стала известна дата следующего боя «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, представляющий интересы чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля «Канело» Альвареса, рассказал о планах мексиканца вернуться на ринг на ближайших выходных перед национальным праздником Синко де Майо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидается, что следующий бой «Канело» состоится 2 мая. Имя соперника пока не называется. В этом месяце Гомес намерен встретиться с боксером, чтобы обсудить с ним детали предстоящего поединка.

Что касается весовой категории, то наиболее вероятным является проведение боя во втором среднем весе, однако средняя категория и полутяжелая категории также не исключаются. Напомним, что 2 ноября «Канело» завоевал пояс чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, нокаутировав Сергея Ковалева, однако затем освободил данный титул.

Отметим, что в среднем весе выступает казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который претендует на проведение третьего боя с Альваресом.