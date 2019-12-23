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Стала известна дата следующего боя Геннадия Головкина

23 Декабря 2019 11:51
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Стала известна дата следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, сотрудничающий с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO Геннадием Головкиным, поделился информацией о сроках следующего поединка казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Возвращение GGG на ринг ожидается весной в бою против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы. Этот поединок должен стать для Геннадия первой защитой титула IBF, выигранного им в противостоянии с Сергеем Деревянченко 5 октября. Наиболее вероятным местом проведения называется Чикаго.

«Есть большая вероятность, что Головкин встретится с Шереметой в конце марта, а именно 28 марта», — цитирует Хирна Bokser.org.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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