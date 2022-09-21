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Стала известна дата празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова
21 Сентября 2022, 12:46

Стала известна дата празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия по случаю 150-летия Ахмета Байтурсынова будут проходить 1 октября в селе Торгай. Программа сокращена до одного дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изначально праздничные мероприятия должны были пройти с 3 по 5 сентября в Джангельдинском районе. Ожидался также визит Главы государства.

Но в связи с ЧП, объявленным в регионе в связи с лесными пожарами в Аулиекольском районе, было принято решение отодвинуть сроки проведения празднования.

Планируется, что 1 октября в селе Ахмета Байтурсынова пройдет церемония поминовения у мавзолея просветителя. Также здесь состоится презентация Дома-музея А. Байтурсынова.

В селе Торгай в этот день на стадионе с утра пройдет «Қазақ күресі». Там же после обеда пройдет конкурс исполнителей народных песен и произведений А. Байтурсынова, на ипподроме - скачки.

Ближе к вечеру состоится церемония открытия памятника А. Байтурсынова и М. Дулатова и презентация литературного музея их имени.

Завершит праздничные мероприятия республиканская научно-практическая конференция «Ұлтына ғұмырын арнаған Ұлы тұлға» и концерт.

Фото: upload.wikimedia.org



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