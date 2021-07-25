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Стала известна дата начала сбора национальной сборной Казахстана по футболу

25 Июля 2021 23:00
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Стала известна дата начала сбора национальной сборной Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начало сбора национальной сборной Казахстана планируется на 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В сентябре казахстанской команде предстоит провести три матча в рамках квалификации на Чемпионат мира-2022. 1 сентября подопечные Талгата Байсуфинова сыграют против Украины, через три дня - против Финляндии, 7 сентября - с Боснией и Герцеговиной.
Сборная Казахстана планирует собраться 25 августа. Однако футболисты, которые будут участвовать в еврокубковых матчах, присоединятся днем позже.
Казахстанцы после двух встреч занимают пятое место в турнирной таблице, имея одно очко в активе.



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#Спорт  
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