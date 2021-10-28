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Стала известна дата и место боя Головкин - Мурата

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Октября 2021, 02:37
Стала известна дата и место боя Головкин - Мурата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал ESPN рассказал подробности следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как и ожидалось, соперником 39-летнего казахстанца станет японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), а бой состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena.

На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF. Официальный анонс боя должен быть опубликован на следующей неделе.

Напомним, Геннадий Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда удосрочил в седьмом раунде польского боксера Камила Шеремету (21-2, 5 КО).


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