Стала известна дата ближайшего старта с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур началась подготовка к очередному запуску космического корабля. К полету на Международную космическую станцию готовят космический грузовик «Прогресс МС-24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты Байконурского филиала ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева расконсервировали корабль, который хранился на космодроме с декабря 2022 года, сообщила пресс-служба предприятия.

В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома произведен внешний осмотр «Прогресса МС-24» и контроль исходного состояния бортовых систем, выполнена проверка механизмов развертывания панелей солнечных батарей и подготовлено наземное оборудование к предстоящим электрическим испытаниям.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» запланирован на 23 августа 2023 года.

Предыдущий пуск с космодрома Байконур был выполнен 24 мая 2023 года, тогда к МКС отправился транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-23».

Получается, что в течение двух месяцев к МКС будет отправлено два корабля с грузами, необходимых для поддержания работы станции и жизнеобеспечения космонавтов.

Сейчас на Международной космической станции работает экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.