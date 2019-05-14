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Стал известен заработок DAZN с приходом Головкина

14 Мая 2019 14:31 94
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Стал известен заработок DAZN с приходом Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярный сайт о боксе Fightnights.com назвал сумму, которую зарабатывает стриминговый сервис DAZN с приходом на платформу Сауля «Канело» Альвареса и Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

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«Можно с уверенность сказать, что DAZN зарабатывает 200 миллионов долларов в год. «Канело» и Головкин делают половину этой суммы, проводя по два боя в год. Возможно, пока DAZN еще не «озеленились», но они на пути к этому», - написал твиттер ресурса.

Отметим, что «Канело» подписал контракт с DAZN на 11 боев с общим вознаграждением в размере 365 миллионов долларов. Головкин заключил сделку с «проектом на миллиард» на шесть боев, за которые в совокупности получит более 100 миллионов. Дебют GGG на DAZN состоится 8 июня в бою со Стивом Роллсом в Нью-Йорке.

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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