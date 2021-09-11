Стал известен состав женской сборной Казахстана на матчи против Уэльса и Греции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер женской национальной сборной Казахстана Калоян Петков огласил список футболистов, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2023 года против Уэльса и Греции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Подготовительный процесс подопечных Калояна Петкова стартовал в Талгаре на учебно-тренировочной базе сборных команд. В сентябре сборная Казахстана проведет два матча на выезде. В ночь с 17 на 18 сентября намечена игра со сборной Уэльса. Матч пройдет в городе Лланелли на стадионе «Парк-И-Скарлетс».

21 сентября сборная Казахстана сыграет против Греции. Игра состоится на арене «Пампелопоннисиако» в городе Патры.

УТС женской национальной сборной Казахстана в Талгаре продолжится до 14 сентября.

Вратари: Ангелина Портнова, Ирина Саратовцева (обе — СДЮСШОР № 8);

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Мария Демидова (обе — «БИИК-Казыгурт»), Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет, Айгерим Айтымова, Татьяна Сосновская (все — «Томирис-Туран»);

Полузащитники: Анастасия Власова, Фатима Сатыгалиева (все — «Окжетпес»), Ксения Хайрулина, Карина Жумабайкызы, Мадина Жанатаева (все — «БИИК-Казыгурт»), Асельхан Турлыбекова, Айша Садыкова (обе — «Томирис-Туран»);

Нападающие: Бегаим Киргизбаева («Окжетпес»), Светлана Бортникова («БИИК-Казыгурт»);

Тренерский штаб: Калоян Петков — главный тренер, Искандар Геймат — ассистент главного тренера, Мадина Шойкина — тренер вратарей, Светлана Бейбутова — врач, Евгения Ларина — массажист, Данияр Анес — менеджер.