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    13:00, 31 Март 2022 | GMT +6

    Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на международный турнир в Сербии

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В столице Сербии проходит представительный традиционный международный турнир по боксу Beogradski pobednik — Memorijal Branko Pešić (Мемориал Бранко Пешича «Белградский победитель»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соревнования проводятся уже в 59-й раз, и в этом году в них принимают участие представители 21 страны Европы, Азии и Африки.

    В состав сборной Казахстана для участия в этом турнире вошел 21 боксер — 20 мужчин и 1 девушка. Вот кто из спортсменов находится сейчас в Сербии в составе казахстанской делегации: Кенже Муратулы, Темиртас Жусупов, Куаныш Дуйсенбай, Даниял Сабит (все — 51 кг), Олжас Байниязов, Даулет Молдашев (оба — 54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Саматали Тольтаев, Бекзат Макжан (оба — 60 кг), Мухаммедсабыр Базарбай уулу (63,5 кг), Даулет Нысан (67 кг), Нуржан Аманкельды, Армат Арманулы, Ермахан Жакпеков (все — 71 кг), Ильяр Аширов, Диас Молжигитов (оба — 75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Мади Амиров (86 кг), Ерхат Бекзат (92 кг), Дамир Тойбай (+92 кг), Назым Ищанова (57 кг).



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