Стал известен состав команды Казахстана по вольной борьбе на ЧМ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев назвал борцов, которые примут участие в чемпионате мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Чемпионат мира по видам борьбы в 2021 году пройдет со 2 по 10 октября в Осло, Норвегия.
«Сейчас мы тренируемся в Алматинской области. Организовали прикидку, по итогам которой и определили состав спортсменов, которые отправятся на ЧМ. Призер Олимпиады Нурислам Санаев находится в отпуске. Даулету Ниязбекову сделали операцию. Через два месяца его снова осмотрят. Предстоит реабилитация. Все борцы, кроме этих спортсменов, уже начали подготовку к чемпионату мира», - сказал главный тренер Асет Серикбаев.
До 57 килограммов: Мейрамбек Картбай
До 61 килограмма: Адлан Аскаров
До 65 килограммов: Адиль Оспанов
До 70 килограммов: Сырбаз Талгат
До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов
До 79 килограммов: Болат Сакаев
До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков
До 92 килограммов: Адилет Дауланбаев
До 97 килограммов: Алишер Ергали
До 125 килограммов: Олег Болтин
- Сколько казахстанских боксеров поборются за «золото» молодежного чемпионата Азии
- Мини-футбол: «Кайрат» поднялся на вторую строчку в рейтинге УЕФА
- Казахстанский боксер вышел в финал МЧА-2021
- «Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций
- Произошли изменения в составе молодежной сборной Казахстана по футболу
- В Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана