Стал известен состав команды Казахстана по биатлону на первый этап Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб команды Казахстана по биатлону объявил состав на первый этап Кубка мира в Эстерсунд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женская команда

Галина Вишневская

Дарья Климина

Елизавета Бельченко

Людмила Ахатова

Мужская команда

Александр Мухин

Владислав Киреев

Данил Белецкий

Также главный тренер команды Максат Шаранов добавил, что по результатам спринта и гонки-преследования на Кубке IBU будет определён спортсмен из мужской сборной, который присоединится к второму этапу Кубка мира.