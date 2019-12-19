Стал известен состав исполнительного комитета Всемирной федерации «Қазақ күресі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Международном конгрессе Всемирной федерации «Қазақ күресі» выбрали состав исполнительного комитета федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша федерация работает уже на протяжении 16 лет и за эти годы мы провели масштабные соревнования. Наша цель - признание «Қазақ күресі» на международной арене. Выражаю благодарность всем представителям зарубежных стран, которые приехали к нам издалека. Благодаря вашей поддержке я верю, что работа федерации будет успешно продвигаться в будущем. Завтра будет продолжение большого мероприятия - состоится VIII Чемпионат мира по «Қазақ күресі». Определим стратегию федерации на ближайшие 5 лет и постараемся решить все возникшие вопросы. Самое главное - развитие спорта», - сказал президент федерации Алик Шпекбаев.

Согласно решению участников конгресса Дулат Тастекеев был избран на пост первого вице-президента федерации, Пекос Феодорос, приехавший из Греции, Сонг Джианлинг из КНР избраны на пост вице-президентов федерации.

Также на должность технического директора федерации назначили Талгата Мазибаева, а Шынар Карамулину избрали на должность генерального секретаря федерации. Рафаэля Хабирова назначили на должность председателя судейской коллегии федерации.

Новоизбранные члены исполнительного комитета федерации выразили благодарность за оказанное доверие и пожелали удачи на предстоящем чемпионате.

Отметим, 20-21 декабря текущего года в столице пройдет VIII Чемпионат мира по «Қазақ күресі». В масштабном соревновании примут участие около 300 спортсменов из 40 стран мира. Чемпионат пройдет в спортивном комплексе «Даулет» по 12 весовым категориям среди мужчин и женщин.