Стал известен состав «Барыса» на первый выезд в новом сезоне КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня «Барыс» отправился на первый выезд регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команда Андрея Скабелки 3 сентября сыграет в Минске с «Динамо», а 5 сентября будет гостить в Санкт-Петербурге у СКА. На 7 сентября запланирован матч с «Витязем» в Балашихе. 9 сентября казахстанцы закроют серию в Сочи.

Тренерский штаб «Барыса» в предстоящем турне сможет рассчитывать на следующих игроков:

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Иван Мищенко, Юрий Сергиенко, Владислав Семин, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Форвард Джереми Бракко из-за замены паспорта пропустит предстоящий выезд и будет заниматься в Нур-Султане по индивидуальной программе.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Расписание матчей (начало по времени Нур-Султана):

3 сентября «Динамо» Минск — «Барыс» в 19:30;

5 сентября СКА — «Барыс» в 22:30;

7 сентября «Витязь» — «Барыс» в 22:00;

9 сентября «Сочи» — «Барыс» в 22:30.













Фото: sports.kz