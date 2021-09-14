Стал известен состав «Барыса» на первые выездные матчи КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня «Барыс» отправился на первый выезд текущего сезона КХЛ по маршруту Москва — Рига — Хельсинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

14 сентября команда Юрия Михайлиса сыграет с ЦСКА, 16 сентября — с «Динамо». 18 сентября наша команда закроет серию встречей с «Йокеритом».

Состав «Барыса» на выезд

Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов.

Защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Алексей Зубов, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Кристиан Томас, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.