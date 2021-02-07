Стал известен состав «Барыса» на матч против магнитогорского «Металлурга»

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на выездной матч против магнитогорского «Металлурга». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Начало встречи в 18:00.

Карлссон (Каратаев)Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — ВиделльОрехов — Блэкер, Лилья — Волк — МихайлисХетерингтон — Данияр См., Мусоров — Гурков — СтарченкоАкользин — Сагадеев — Шевченко, Петухов.



