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    17:38, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Стал известен состав «Барыса» на матч против магнитогорского «Металлурга»

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    МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на выездной матч против магнитогорского «Металлурга». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Начало встречи в 18:00.

    Состав «Барыса»:
    Карлссон (Каратаев)
    Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Виделль
    Орехов — Блэкер, Лилья — Волк — Михайлис
    Хетерингтон — Данияр См., Мусоров — Гурков — Старченко
    Акользин — Сагадеев — Шевченко, Петухов.



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