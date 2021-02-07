17:38, 07 Февраль 2021 | GMT +6
Стал известен состав «Барыса» на матч против магнитогорского «Металлурга»
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на выездной матч против магнитогорского «Металлурга». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Начало встречи в 18:00.Состав «Барыса»:
Карлссон (Каратаев)
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Виделль
Орехов — Блэкер, Лилья — Волк — Михайлис
Хетерингтон — Данияр См., Мусоров — Гурков — Старченко
Акользин — Сагадеев — Шевченко, Петухов.