Стал известен состав «Астаны» на «Тур Ломбардии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Власов и Алексей Луценко возглавят команду «Astana — Premier Tech» на заключительной монументальной классической гонке сезона «Туре Ломбардии», которая пройдет в субботу, 9 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В прошлом году победу в этой гонке одержал Якоб Фульсанг, а Александр Власов занял третье призовое место. В этом году Фульсанг не сможет принять участие в «Туре Ломбардии» из-за травмы, которую получил во время «Тура Бенилюкса».

«Тур Ломбардии» в этом году пройдет по другому маршруту — из Комо в Бергамо, а дистанция гонки составит 239 км. Гонщикам предстоит преодолеть целую серию подъемов: Гисалло, Ронкола, Бербенно, Доссена, Замлба Альтан и Пассо ди Ганда.

«У меня остались очень хорошие воспоминания от „Тура Ломбардии«. Стать третьим на монументальной „классике« — это что-то особенное, и нам удалось провести потрясающую гонку. В этому году мы возвращаемся к обычной дате проведения, будет не так жарко, как в августе прошлого года, ну и маршрут будет иным — из Комо в Бергамо. Я настраиваюсь провести хорошую гонку, но надо признать, что на старт выйдет много очень сильных гонщиков. Так что, посмотрим, как будут развиваться события, в любом случае, я готов сделать все возможное ради того, чтобы вновь добиться высокого результата», — сказал Александр Власов.

«Первые 90 километров вряд ли создадут проблемы, мы преодолеем Гисалло с другой стороны, после чего, вторая половина гонки после Лекко будет крайне сложной. Решающий момент в гонке наверняка произойдет на заключительных двух подъемах, после которых нас будут ждать 30 км по быстрой, но не слишком техничной трассе. Конечно, нам будет сильно не хватать Якоба, но таков велоспорт. Тем не менее, мы надеемся на Александра, который был очень силен в прошлом году, и на Алексея, который вышел на хороший уровень формы», — говорит Стефано Занини, спортивный директор команды.

Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Родриго Контрерас (Колумбия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Маттео Собреро (Италия), Александр Власов (Россия).

Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).